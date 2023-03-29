موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الحلقة الـ7 في رمضان 2023

يرغب جمهور الفنانة نيللي كريم، في معرفة موعد إعادة عرض الحلقة الـ7 لمسلسل عملة نادرة، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي واجتماعي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه وحقها فيه، وخاصة عقب توالي الأحداث المشوقة بعد عرض الحلقات الأولى.

موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة

وخلال السطور التالية نستعرض موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة الـ1صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة الأساسي في تمام الساعةالـ 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وجاء من ضمن أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، وجود «نادرة»، مع ولدها في منزل حسن أبو عصايا، ويظهر «شداد» الذي يقوم بشخصيته الفنان محمد لطفي وكان يراقبها، وعاد لنادرة مرة أخرى وأخبرها ما يفعله والد زوجها في النجع، وبحثه عنها وعن رضيعها ويخبرها بعلمه بتواجدهما داخل المغارة وعرض عليها حمايتها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وندى موسى ورمزي العدل، ونهى صالح، وفريدة سيف النصر، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.