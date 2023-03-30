كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس 30-3-2023، والذي يوافق ثامن أيام الشهر الفضيل، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المواعيد قد تختلف من مدينة لأخرى نظرًا لحركة الشمس.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023، الموافق الثامن من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في الجزائر للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

- يرفع أذان الفجر الساعة 5:27 صباحًا.

- ينادى لأذان الظهر الساعة 12:58 ظهرًا.

- يأتي موعد أذان العصر في 4:28 مساءً.

- يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 7:10 مساءً.

- آخر الفروض الخمس العشاء الساعة 8:24 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الجزائر بدأ من الساعة 5:27 صباحًا حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:24 مساء لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 14 ساعة و57 دقيقة.