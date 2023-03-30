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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023

كتب:

منى سعيد
12:01 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس 30-3-2023، والذي يوافق ثامن أيام الشهر الفضيل، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المواعيد قد تختلف من مدينة لأخرى نظرًا لحركة الشمس.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023، الموافق الثامن من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في الجزائر للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

- يرفع أذان الفجر الساعة 5:27 صباحًا.

- ينادى لأذان الظهر الساعة 12:58 ظهرًا.

- يأتي موعد أذان العصر في 4:28 مساءً.

- يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 7:10 مساءً.

- آخر الفروض الخمس العشاء الساعة 8:24 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الجزائر اليوم الخميس 30-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الجزائر بدأ من الساعة 5:27 صباحًا حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:24 مساء لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 14 ساعة و57 دقيقة.

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بقلم منى سعيد