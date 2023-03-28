أوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، والذي يوافق سادس أيام الشهر الفضيل، مع الاعتبار أن تلك المواعيد قد تختلف من مدينة لأخرى نظرًا لحركة الشمس.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، الموافق السادس من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في الجزائر للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

- يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرًا.

- يأتي موعد أذان العصر في 4:28 مساءً.

- يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 7:09 مساءً.

- آخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:23 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الجزائر بدأ من الساعة 5:30 صباحًا حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:23 م لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة.