رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كتب:

منى سعيد
12:04 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم

أوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، والذي يوافق سادس أيام الشهر الفضيل، مع الاعتبار أن تلك المواعيد قد تختلف من مدينة لأخرى نظرًا لحركة الشمس.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، الموافق السادس من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في الجزائر للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

- يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرًا.

- يأتي موعد أذان العصر في 4:28 مساءً.

- يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 7:09 مساءً.

- آخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:23 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الجزائر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الجزائر بدأ من الساعة 5:30 صباحًا حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:23 م لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 27-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الرابع من رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 23-3-2023

موعد عيد الفطر في الجزائر 2023
بقلم منى سعيد