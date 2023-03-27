مع بداية اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الرابع من رمضان الاثنين 27-3-2023، حتى يمكنهم تحديد كيفية سير اليوم والحفاظ على التوازن بين العمل واللقاءات الأسرية.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 27-3-2023

وفي التقرير التالي، تستعرض بوابة موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 27-3-2023، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الرابع من رمضان

ووفق إمساكية شهر رمضان في الجزائر للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروص الخمس كالآتي:

يؤذن للفجر في تمام الساعة 5:08 صباحًا.

وينادي لأذان الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 4:24 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 7:05 مساءً.

وتأتي آخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:29 مساءً.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين

وجاء موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 27-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:08 صباحاً، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:00.