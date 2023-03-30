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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 30-3-2023

كتب:

منى سعيد
12:01 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا

أوضحت وكالة الأنباء السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 30-3-2023، الموافق اليوم الثامن من شهر رمضان، وفق إمساكية الشهر الفضيل والتي تم إعلانها قبل بداية الشهر.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 30-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 30-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في سوريا للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر الساعة 4:47 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر الساعة 12:29 ظهرًا، ويأتي موعد أذان العصر في 4:01 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:43 مساءً، ويأتي آخر الفروض الخمسة العشاء الساعة 8:13 مساءً.

موعد عيد الفطر في سوريا

ويأتي موعد الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال المبارك في دولة سوريا يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان المبارك، بينما فلكيًا تم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل المقبل.

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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الرابع من رمضان
بقلم منى سعيد