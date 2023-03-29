مصرع مسن مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية 

لقى مسن في الستينيات من العمر مصرعه، أسفل عجلات قطار في مدخل مدينة الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم قطار الاسماعيلية القاهرة بشخص خلال عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر، وانتقال قوات الشرطة الي مكان الحادث.

نقل الجثمان للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلبة برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت جثمان المسن المتوفى إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية.

وقالت المصادر الأمنية والطبية إن المتوفي مجهول الهوية ولن يتم التعرف عليه حتى الآن، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

مصرع شخص مجهول أسفل عجلات قطار بأبو صوير

وكان شخص لقي مصرعه «مجهول الهوية»، مساء أول أمس أسفل عجلات قطار الاسماعيلية الزقازيق قرب مركز ومدينة أبو صوير.

وقال شهود العيان إن الشخص كان يحاول العبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، واصطدم به القطار مما تسبب في وفاته في الحال ونقل الي مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية لحين انتهاء التحقيقات.