كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023 والذي يوافق ثامن أيام الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023، الموافق الثامن من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023

وفق إمساكية شهر رمضان في الأردن للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، يُرفع أذان الفجر الساعة 5:06 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر الساعة 12:40 ظهرًا، وموعد أذان العصر في 4:11 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:56 مساءً، أوصلاة العشاء تحين الساعة 8:14 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الأردن بدأ من الساعة 5:06 صباحًا، حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:13 مساء لصلاة العشاء، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، 13 ساعة و48 دقيقة.