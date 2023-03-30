مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023
كتب:
منى سعيد
12:01 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن
كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023 والذي يوافق ثامن أيام الشهر الفضيل.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023
وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023، الموافق الثامن من شهر رمضان.
مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023
وفق إمساكية شهر رمضان في الأردن للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، يُرفع أذان الفجر الساعة 5:06 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر الساعة 12:40 ظهرًا، وموعد أذان العصر في 4:11 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:56 مساءً، أوصلاة العشاء تحين الساعة 8:14 مساءً
مواقيت الفروض الخمس في الأردن اليوم الخميس 30-3-2023
وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الأردن بدأ من الساعة 5:06 صباحًا، حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:13 مساء لصلاة العشاء، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، 13 ساعة و48 دقيقة.