كشفت وكالة أنباء الإمارات، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023؛ إذ إنّ اليوم، ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، جاءت كالتالي: صلاة الفجر 5:04 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، والظهر 12:30 مساءً، والعصر3:57 مساءً، والمغرب 6:32 مساءً، والعشاء 8:02 مساءً.

وذكرت الوكالة، أنّ مواقيت الصلاة في الإمارات، ستختلف يوميًا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس، سيكون الساعة 5:04 صباحًا، ومن الممكن أن يقل يوميًا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، وسيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

وموعد أذان الظهر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، سيكون الساعة 12:30 مساءً، ليقل تدريجيًا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:28 مساءً.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، سيكون الساعة 3:57 مساءً، ليقل تدريجيًا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، سيكون عند الساعة 6:32 مساءً، وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:35 مساءً.

عدد ساعات الصوم في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، فإن عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، هو 14 ساعة و41 دقيقة.