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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:00 ص | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

كشفت وكالة أنباء الإمارات، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023؛ إذ إنّ اليوم، ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، جاءت كالتالي: صلاة الفجر 5:04 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، والظهر 12:30 مساءً، والعصر3:57 مساءً، والمغرب 6:32 مساءً، والعشاء 8:02 مساءً.

وذكرت الوكالة، أنّ مواقيت الصلاة في الإمارات، ستختلف يوميًا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس، سيكون الساعة 5:04 صباحًا، ومن الممكن أن يقل يوميًا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، وسيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

وموعد أذان الظهر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، سيكون الساعة 12:30 مساءً، ليقل تدريجيًا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:28 مساءً.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، سيكون الساعة 3:57 مساءً، ليقل تدريجيًا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، سيكون عند الساعة 6:32 مساءً، وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:35 مساءً.

عدد ساعات الصوم في الإمارات  اليوم السبت 25-3-2023

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، فإن عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023، هو 14 ساعة و41 دقيقة.

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بقلم محمد علي حسن