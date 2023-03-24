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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:58 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

كشفت وكالة أنباء الإمارات، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023؛ إذ أن اليوم هو الثاني أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023، جاءت كالتالي: صلاة الفجر 5:04 صباحا، والشروق 6:20 صباحا، والظهر 12:30 مساء، والعصر3:57 مساء، والمغرب 6:32، والعشاء 8:02 مساء.

وذكرت الوكالة أن مواقيت الصلاة في الإمارات، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس، سيكون الساعة 5:04 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، وسيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:55.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد اذان الظهر في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023، سيكون الساعة 12:30 مساء، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتي نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:28.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023، سيكون الساعة 3:57 مساءً، ليقل تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:56 مساء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023، سيكون عند الساعة 6:32 مساء، وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:35 مساء.

عدد ساعات الصوم في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، فإن عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023، هو 14 ساعة و41 دقيقة.

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