كشفت وكالة أنباء الإمارات، عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك الذي يهتم فيه الأهالي بتأدية صلاة التراويح في المساجد والإكثار من الطاعات في ظل أجواء إيمانية وروحانية مع بداية الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

وقالت وزارة الأوقاف الإماراتية، إن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023 ضمن مواقيت الصلاة اليوم في أول يوم رمضان لعام 1444 هجرياً، ويرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 5:04 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:57 عصرًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 8:02 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

وأضافت الوزارة أن موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر ويصل إلى الساعة 6:35 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الجمعة 24-3-2023

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، فإن عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023 ، سيكون «14 ساعة و41 دقيقة».