«السكة الحديد» تعلن موعد صرف الزيادة الجديدة للعاملين بالهيئة

كشف عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن موعد الزيادة الجديدة، وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل المقبل بحد أدنى 1000 جنيه.

سوف تكون الزيادة على النحو التالي بالنسبة للسكة الحديد كونها من الهيئات الغير مخاطبة بالقانون 81 قانون الخدمة المدنية.

أولا : منح العاملين 15% من الاجر الأساسي كل حسب أساسيه .

ثانيا : زيادة مبلغ مقطوع للدرجات السادسة والخامسة والرابعة 300 جنيه إلى جانب نسبة الـ 15 %

ثالثا : في حالة عدم وصول العامل لمبلغ الـ 1000 يتم إضافة مبلغ أخر تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية حتى يصل للحد الأدنى الـ 1000 جنيه.

وبذلك لن تقل الزيادة المقررة في أول إبريل القادم عن 1000 لكافة العاملين .

وبهذه المناسبة تتقدم النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عامر رئيس الهيئة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية وجميع العاملين بالموارد والمالية والأجور والمرتبات على سرعة التوضيح والعرض لامكان انهاء الزيادة واضافتها لرواتب العاملين .