حجز تذاكر قطارات العيد.. استعدادات مكثفة في «السكة الحديد»

استقبلت هيئة السكك الحديدية، شهر رمضان 2023، بالكثير من الاستعدادات المختلفة، أولها تعديل مواعيد القطارات، وثانيها تشغيل قطارات التالجو حتى محافظة أسوان يومياً اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وكل ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الخاصة بحجز تذاكر قطارات العيد.

تفاصيل حجز تذاكر قطارات العيد

مُعتاد سنوياً أن يكون حجز تذاكر قطارات العيد، قبل العيد بـ 15 يوماً ويكون متاح للفرد الواحد 4 تذاكر يمكنه سداد قيمتهم في المحطة قبل استقلال القطار، حتى لا يتعرض لأي غرامات أثناء استقلال القطار بدون حجز التذاكر، وهنا كثفت هيئة السكك الحديدية من الاستعدادات الخاصة بصيانة القطارات جيدًا.

ومن المقرر أن توفر هيئة السكك الحديدية خدمة تشغيل قطارات التالجو يومياً على خط «القاهرة - أسوان»، وهو ما يتيح خدمات جديدة في حجز تذاكر قطارات العيد، خاصة وأن هذه النوعية من القطارات لها مميزات مختلفة أولها أنها مزودة بشاشات عرض وكاميرات مراقبة، فضلاً عن سرعتها العالية.

أسعار تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة أسوان- القاهرة للدرجة الأولى

- القاهرة أسيوط للدرجة الأولى: 350 جنيها.

- القاهرة سوهاج للدرجة الأولى: 500 جنيه.

- القاهرة قنا للدرجة الأولى: 500 جنيه.

- القاهرة الأقصر للدرجة الأولى: 600 جنيه.

- القاهرة أسوان للدرجة الأولى: 700 جنيه.

أسعار تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة أسوان- القاهرة للدرجة الثانية

- القاهرة أسيوط للدرجة الثانية: 250 جنيها.

- القاهرة سوهاج للدرجة الثانية: 300 جنيه.

- القاهرة قنا للدرجة الثانية: 350 جنيها.

- القاهرة الأقصر للدرجة الثانية: 400 جنيه.

- القاهرة أسوان للدرجة الثانية: 550 جنيها.