إصابة عامل وحارث عقار في مشاجرة بالجيزة

أصيب عامل وحارث عقار بإصابات خطيرة بعد مشاجرة بينهما، وألقى القبض عليهما بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بأبراج جزيرة الدهب ومصابين، على الفور انتقل الرائد احمد الابيض معاون المباحث والقوة المرافقة له.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن المشاجرة بين حارث عقار 30 سنة، على برج بأبراج جزيرة الدهب، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى والذراع، وآخر بالقدم وقطع بعضلات اليد، والطرف الثاني عامل بمطعم 22 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والأذن وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب قيام والدة الثاني بالتنبيه على حارث العقار بمنع طلوع نجلها للشقة سكنها، وعند اعتراضه للعامل حدثت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابتهما، القى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.