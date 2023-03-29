مقتل طالب وإصابة 3 من أسرته في مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنيا

قُتل طالب خلال مشاجرة في محافظة المنيا بسبب خلافات الجيرة، كما أصيب والده ووالدته وشقيقه، وتم نقلهم إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

مشاجرة في مدينة المنيا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتي «أولاد فولي» و«أولاد عادل»، بعزبة طه السبع في غرب مدينة المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أمام مطعم «أبوعرب» بشارع سكة تلة، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة أسفرت عن مقتل «زياد.ع.ر»، 20 عاما، طالب بكلية الصيدلة، مقيم بعزبة طه السبع، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في المشاجرة

كما أصيب في المشاجرة كل من «عادل.ر»، 53 عاما، مدرس، والد الطالب القتيل، بكدمات وسحجات، و«أحمد.ع»، 21 عاما، طالب، بسحجات وكدمات، وهو شقيق القتيل، ووالدة القتيل «صفاء.ص»، 46 عاما، موظفة.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، ونُقلت الجثة إلي مشرحة مستشفي الحميات، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي وقوات الأمن لضبط جميع المتهمين، وتم تعزيز التواجد الشرطي تحسبا لأي تداعيات.