مصرع شخص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو تشت شمال قنا، بسبب خلافات قديمة بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشاجرة بين عائلتين في قنا

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص، في قرية الحسينات بمركز أبوتشت، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف، تبين من الفحص الأولي مصرع «م.ع»، 48 عاما، في مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات بمركز أبوتشت، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الضحية بمشرحة مستشفى أبو تشت.

كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات

وعلى الفور تم الدفع بقوات أمن، وفرضت كردونا أمني حول الواقعة، لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.