الفنانة لبنى ونس: صورتي في شبابي بمسلسل جعفر العمدة ترجع لبراعة المخرج

قالت الفنانة لبنى ونس، إن صورتها بمسلسل جعفر العمدة وهي صغيرة، ترجع إلى براعة المخرج محمد سامي، وسر هذه الصورة لديه هو فقط، و«عندما سألته قال إن هناك مفاجأة، وهو ما حدث بالفعل، وأوجه له الشكر على مجهوده».

وأضافت خلال تصريح خاص لـ «تليفزيون الوطن»: «هو مخرج يحب التمثيل وعمله، وعملولي مكياج صغير، وسن لمرحلة ثانية، ولما شوفت المشهد قلت لا أنا لسه كبيرة قالي هتشوفي الحل، وفوجئت بالنتيجة، المخرج محمد سامي من المخرجين القلائل اللي بيحبوا الممثل».

وتابعت: «كنا بنقعد ندرس الحالة والجملة وهتتقال إزاي، والمفروض توصل إيه للجمهور».

جعفر العمدة

ومسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويعرض بشكل يومي في رمضان 2023، الساعة العاشرة والربع مساءً، ويعاد أكثر من مرة على القناة ذاتها، الساعة الخامسة صباحًا في اليوم الثاني، والإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

ويعرض المسلسل على قناة DMC دراما في الساعة 6:15، والإعادة الأولى 1:30 بعد منصف الليل، والمرة الثانية 12:00 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد من الفنانين أبرزهم، مي كساب، زينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وطارق النهري، ولمى كتكت، وعصام السقا، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.