مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. محمد رمضان يصالح أحمد داش

بدأت الحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة، الذي جاء ضمن مسلسلات رمضان 2023، بذهاب محمد رمضان للشخص الذى يدعي أنه وجد ابنه، بعد 19 عامًا، بعد اكتشاف أنه ليس ابنه الحقيقي، ويعلم أن الشخص يدّعي ذلك للحصول على الأموال، فيضربه، ويبلغ جعفر العمدة أنه فعل ذلك بناءً على تعليمات بلال شامة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

ويذهب محمد رمضان، خلال الحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة، إلى ورشة أحمد داش «سيف»، ليقوم بإرضائه بعد أن صفعه جعفر في الحلقة السابقة، وعلى الرغم من أن سيف قابل جعفر العمدة أكثر من مرة، وكان التعامل بينهما حادًا، إلا أن علاقتهما بدأت في التحسن.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

وتقوم والدة أحمد داش، بالسفر إلى منطقة الإسكندرية، عن طريق القطار، وبالصدفة تقابل بلال شامة، ويتذكرا ما حدث عام 2004 وقت اختطاف ابن جعفر، ويظهر أن مجدي بدر «بلال شامة» سلمهما أحمد داش بعد خطفة له، ويقوم بإخبارها بإن والد سيف الحقيقي هو جعفر العمدة محمد رمضان، وسط حالة من الذهول منها، فبعد أن عاش سيف حياته وهو يظن بأن والده تخلّى عنه، كشفت حلقة اليوم أن والده هو جعفر العمدة ولكن كلاهما لا يعلم حقيقة الأمر.