مي كساب بعد مشهد الطلاق في مسلسل جعفر العمدة: «محمد سامي له الفضل»

تصدرت الفنانة مي كساب محركات البحث على «جوجل» بعد مشهدها أمس بالحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة أمام الفنان محمد رمضان، وجاءت تفاصيل المشهد عندما ترجت «ثريا» العدو الأول لـ«جعفر» وقامت بتقبيل يديه في الشارع، ليطلقها، مؤكدة أن «محمد سامي له الفضل».

مي كساب تتحدث عن مخرج مسلسل جعفر العمدة

ومن جانبه قال مي كساب لـ«الوطن»، الفضل يرجع للمخرج محمد سامي، فالتمثيل مع محمد سامي مُمتع لأقصي درجة، فمهما تحدثت عنه قليل عليه، فهو مخرج كبير، وكل همه الأول والأخير هو الممثل، ويركز في كل تفصيله ولا يفوت «حرف»، وإذا كان مزاجه رايق والمشهد لم يعجبه يقول «يا فاشلولة».

موعد عرض الحلقة الجديدة من جعفر العمدة

ومن المتوقع أن تستمر الأحداث في حياة «ثريا» خلال الحلقة الـ7، والمقرر عرضها الليلة على قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء يوميا، بينما تأتي الإعادة مرتين، الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال «جعفر العمدة»

ويتعاون خلال مسلسل «جعفر العمدة» عدد من النجوم منهم زينة ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنذر ريحانة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وتأليف وإخراج العمل محمد سامي.