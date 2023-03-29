هالة صدقي عن مشهد طلاق مي كساب في جعفر العمدة: أحسن.. عقبال الباقي

قالت الفنانة هالة صدقي، والتي تقوم بدور «صفصف» أم الفنان محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة في تعلقها على ما إذا كانت قد حزنت لطلاق مي كساب بالحلقة السادسة وقالت «لا.. أحسن، بركة وعقبال الباقي».

هالة صدقي مازحة: للأسف مي كساب بتمثل حلو أوي وكفاية عليها كده

وأضافت هالة صدقي في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم أف إم»، أنَّ الفنانة مي كساب تتقن التمثيل بصورة كبيرة جدًا، وهو ما جعلني أخبرها أنها بعد طلاقها من جعفر العمدة بضرورة اخذ مشاهدها المتبقية والذهاب لمنزل أختها.

وتابعت «للأسف مي بتمثل كويس أوي، قولتلها النهارده لأ أنتي خلاص لميتي مشاهدك بقى وروحتي بيت أبوكي، كفياكي كده، يعني أنا سيبتلك حلقة حلقتين أهو تلعبي فيهم خلاص خلصنا بقى».

هالة صدقي: البداية الحقيقية لأحداث مسلسل جعفر العمدة بدأت بالحلقة السادسة

وكشفت الفنانة هالة صدقي، عن أن مسلسل جعفر العمدة لم يكن قد بدأ بعد وأن بداية الأحداث الحقيقية هي التي بدأت بالحلقة السادسة، وكل ما سبق كان تقديم للشخصيات.