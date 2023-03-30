مواقيت الصلاة ثامن أيام رمضان في الأقصر اليوم الخميس 30-3-2023

يتسائل الصائمون بمحافظة الأقصر دائما، عن مواقيت الصلاة حرصا على الطاعات ولأداء الصلاة في وقتها، من باب التقرب إلى الله.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة في ثامن أيام شهر رمضان الكريم في محافظة الأقصر اليوم الخميس 30-3-2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الخميس

موعد صلاة الفجر 4:23

موعد صلاة الظهر 12:1

موعد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:10

موعد صلاة العشاء 7:24

عدد ساعات الصيام في الأقصر

أشار الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ عدد ساعات الصوم في ثامن أيام شهر رمضان المبارك في الأقصر اليوم الخميس 30-3-2023 يبلغ 14:13 ساعة ويبدأ من أذان الفجر وحتى أذان صلاة المغرب.

يشار إلى أن مديرية أوقاف الأقصر، تفتتح مسجدين جديدين بمركز أرمنت، من المساجد التي جرى بنائها وتشييدها، غدا الجمعة 31 مارس، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأشار الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، إلى أن المديرية ستفتتح مسجدي السلام بقرية أبو قليعي بأرمنت، ومسجد أبوبكر الصديق بقرية الرياينة بأرمنت، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية بإدارة أوقاف أرمنت والأهالي.

الانتهاء من فرش مساجد جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية عن الانتهاء من فرش 3 مساجد على مستوى المديرية بمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة، وهي مسجد السلام شرق مستشفى القرنة، ومسجد الرحمن بالرواجح، ومسجد الرحمن بالعبابدة.

كما أشارت المديرية إلى بيع 123 صك إطعام بإدارات أوقاف الزينية وأصفون والقرنة والنمسا وبندر الأقصر وإسنا وكومير، وذلك بعد الإعلان منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك ، والتي بلغت في مجملها 11 منفذا على مستوى المحافظة.