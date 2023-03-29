6 مدن بقائمة الأكثر دفئا اليوم في مصر.. الأقصر وأسوان العظمى 33 درجة

تستمر درجات الحرارة اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان المبارك في الارتفاع على الأنحاء كافة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إذ تخطت عدة مدن حاجز 30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

وضمت قائمة المدن الأكثر دفئا اليوم الأربعاء، 6 مدن، تتعرض جميعها لنشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

تسجل 6 مدن بطقس اليوم الأربعاء، بين 30 حتى 31 درجة مئوية للعظمى، و11 حتى 15 درجة مئوية للصغرى، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية مع انعدام سقوط أمطار على أي منها.

طقس سابع أيام رمضان

وتستعرض «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم الأربعاء، سابع أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا اليوم.

أسوان 33 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

الغردقة 30 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

الأقصر 33 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

قنا 32 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

الوادي الجديد 32 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

أبوسمبل 32 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.