الأقصر تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الازهرية، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة مرور 1083عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام.

بدء الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها عرض كلمة مسجلة لشيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وتخلل الحفل كلمات لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الازهرية الدكتور خليفة إبراهيم، الدكتور السيد الشوربجي وكيل كلية البنات الازهرية بطيبة وفضيلة الشيخ عمر السيد مدير منطقة الوعظ بالأقصر والأنبا أرمانيوس فريد ممثل الكنيسة بالأقصر وكيل مطرانية الأقصر للأقباط الأرثوذكس وسمر حساني الواعظة بمنطقة الأقصر الأزهرية.

كما تضمن الحفل فقرات إنشاد ديني وفقرات دينية متنوعة وتكريم لعدد من طلاب وطالبات وعمال الأزهر المتميزين.

وفي كلمته هنأ نائب المحافظ شيخ الأزهر وقيادات وممثلي الأزهر الشريف بهذه المناسبة والذكري السعيدة لافتا مرسلاً تحيات وتقدير المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتهنئته للأزهر اماما وائمة وطلاباً.

وقال محمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، إن الأزهر قبلة للعلم والعلماء ومن الصروح الكبيرة التي لها دور هام في نشر التسامح والفكر الوسطي معربا عن تقديره لكافة رجال الأديان السماوية الذين ينشرون الأفكار الصحيحة في مختلف القضايا وتطويع العلم لما يتفق مع الأديان.

قيادات المحافظة تشهد الاحتفال

شهد الاحتفالية التي عقدت بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر قيادات الازهر والاوقاف والكنيسة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.