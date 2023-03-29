ساعات قليلة، تفصل أهالي محافظة الأقصرعن موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأربعاء 29 -3-2023 سابع أيام شهر رمضان، والذي يرفع في تمام الساعة 6:3 مساء، وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأربعاء 29 -3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأربعاء 29 -3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك يحظى بأهمية كبرى، حيث يتحدد بناء عليه موعد صلاة المغرب، وموعد الإفطار وكسر صيام اليوم السابع من الشهر الكريم بمحافظة الأقصر والمدن التابعة لها.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

وتضم إمساكية شهر رمضان 2023، الصادرة عن هئية المساحة المصرية لهذا العام، إلى جانب موعد تحديد أذان المغرب اليوم بمحافظة الأقصر ومواقيت الصلاة كاملة بمحافظة الأقصر والقرى والمدن التابعة لها.