يعيش الصائمون ليالي الشهر الكريم في أجواء روحانية ونفحات عطرة، ويسأل الصائمون في بداية الأسبوع الثاني من شهر الصيام على مواقيت الصلاة، حرصا على أداء الصلاة في وقتها، من باب التقرب إلى الله، وتنشر «الوطن» في ثامن أيام شهر رمضان الكريم، مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023.

موعد صلاة الفجر 4:13

موعد صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 6:01

موعد صلاة العشاء 7:17

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم

يحين موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 4:13صباحا ، ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر

ويحل موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 11:49 خامس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023 يحل في الساعة 3:19 مساء .

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس

ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023 و يأتي في التوقيت 6:01 مساءا، يكون موعد الفطار.

أما موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023 يأتي في الساعة 7:17.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عدد ساعات الصوم في ثامن أيام شهر رمضان المبارك في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023، يبلغ 13:48ساعة، ويبدأ من أذان الفجر حتى أذان صلاة المغرب