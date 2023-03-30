يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي على قناة ON في رمضان 2023 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، في ثامن أيام رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج يكون في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي7 حول المشاكل الزوجية التي دارت بين الكبير أوي وزوجته مربوحة بعد مرور فترة قصيرة من زواجهما.