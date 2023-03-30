ينتظر أهالي محافظة دمياط، موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 30 -3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، بعد ساعات قليلة من الآن، لتحديد موعد وجبة السحور وموعد الإمساك.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 30 -3- 2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 30 -3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، قبل رفعه بمساجد محافظة دمياط، يسبقه بمساجد محافظة دمياط، إلقاء العديد من التواشيح والابتهالات الدينية من الأئمة، ما يميز الشهر الكريم، ويكسبه بهجة وروحانية عن بقية شهور العام عملا بالسنة النبوية الشريفة بالابتهاج بقدوم شهر رمضان المبارك والتبشير به.

موعد أذان الفجر بدمياط

يرفع موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 30 -3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:20 دقيقة صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام، وتضم الإمساكية مواقيت الصلاة الخمس، بداية من صلاة الفجر وصلاة الظهر مرورا بصلاة العصر وصلاة المغرب، وصولا لصلاة العشاء، فضلا عن مواعيد الشروق والسحور والإمساك.

موعد أذان الفجر اليوم

يحين اليوم الخميس موعد أذان الفجر باليوم الثامن من شهر رمضان المبارك بمحافظة دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم السابع من شهر رمضان المبارك.