في اليوم الثامن من أيام فجر شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يحظى بالعديد من الروحانيات الدينية، حيث يتوافد الآلاف من المصلين من أبناء محافظة كفر الشيخ إلى بيوت الله لأداء الصلوات والدعاء والتسبيح والذكر في هذا الشهر الكريم.

تستعرض«الوطن»، خدمة يومية إلى الأسرة المصرية، عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 30-3-2023.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 30-3-2023

بينما يسجل موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 30-3-2023، الذي سوف يرفع في تمام الساعة 04:19صباحاً، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:48 صباحاً، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة، وذلك بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض خلال شهر البركات والغفران.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر

كما يحدد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 30-3-2023، موعد وجبة السحور 1:59 دقيقة، كما يكون إمساك السحور علي 3:59دقيقة، وذلك في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان العظيم، حيث يبدأ الصائمين برنامجهم في هذا الشهر المبارك، وذلك وفقاً للعديد من الطقوس الروحانية، التي منها إقامة الصلاة، التي ترتبط بصلاة العشاء والتراويح والسحور والفجر والظهر والعصر والمغرب وقت الإفطار، كما يقدم الصائمين في هذا الشهر الفضيل علي قراءة القران الكريم في شهر المغفرة والرحمات.

بينما تقدم «الوطن»، خدمة موعد السحور وإمساك السحور وأذان الفجر والشروق على مدار شهر رمضان الكريم، تسيراً على المواطنين في شتى ربوع قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، لأداء المصلين الصلوات الـ 5 خلال شهر الخيرات والغفران.