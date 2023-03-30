ينتظر الصائمون في مختلف بقاع مصر، موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الخميس 30 -3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك بعد عدة ساعات قليلة، ليبدأ صيام اليوم الثامن بالشهر الكريم، لذا يحظى معرفة موعد الأذان بمختلف المحافظات بأهمية كبيرة لدى المواطنين.

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الخميس 30 -3-2023

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الخميس 30 -3-2023 يختلف من محافظة لأخرى، ومن مدينة لأخرى بفارق دقائق، وفقًا لخطوط الطول والعرض، ومساقط الظل لكل مدينة خاصة بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، ووفقا للمواقيت المحددة في إمساكية شهر رمضان المبارك المعلنة عن هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام.

موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم

تنشر «الوطن» موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الخميس 30 -3-2023، وفقًا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية لكل مدينة على حده بناء على توقيتها الخاص:

موعد أذان الفجر اليوم بسوهاج: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالإسكندرية: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالبحر الأحمر: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالجيزة: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالسويس: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالقاهرة: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالفيوم: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بدمياط: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالدقهلية: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم ببورسعيد: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالمنوفية: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بكفر الشيخ: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بأسوان: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالشرقية: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بقنا: 4:6 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالمنيا: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالبحيرة:4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالقليوبية: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالغربية: 4:23 صباحًا.