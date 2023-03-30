مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7 لـ أحمد مكي.. 3 ضيوف شرف أبرزهم السقا

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي7، خلال مواصلة أحمد مكي في البحث عن مربوحة بعد اختطافها، في أثناء وجودهم في أحد المولات في مصر.

ضيوف شرف الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي7

وضمت الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي عدد من ضيوف الشرف، كان أبرزهم الفنان أحمد السقا، والذي ظهر بشخصيتة خلال الأحداث، والذي صادفة الكبير في أثناء بحثه عن صاحب السيارة الذي خطف مربوحة ليتبين خلال البحث أنّ السيارة والتي تحمل ترازا قديم يمتلكها مثلها 3 أشخاص، ويبدأ بالأول ليكتشف أنه الفنان أحمد السقا.

علاء مرسي يبحث عنه ابنته المفقودة

ويكون ضيف الشرف الآخر الفنان علاء مرسي، والذي يجسد دور «عم فخري»، والذي خطف مربوحة من المول بعد أن أقنعها أنه صاحب محل أطقم، لتكتشف أنه مريض نفسي استقطب العديد من الفتيات لمنزله، اعتقادا منه أنّهم ابنته رباب.

وضيف الشرف الثالث هو الفنان أوتاكا والذي جسد دور سائق التاكسي الذي وصل مربوحة وعم فخري بعد خروجهم من المول.