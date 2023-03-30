إصابة 5 من عائلة واحدة في مشاجرة على ماسورة ري بسوهاج

نشبت مشاجرة بين أبناء عمومة لخلافات على أرض زراعية، أصيب خلالها 5 أشخاص، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من -طرف أول- «بخيت. ه. ع. م» سن 70 عاما مزارع، مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وشقيقه «حسن» سن 46 عاما مزارع، مصابا بـ«جرح قطعي بأصبع اليد اليمنى»، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما، وطرف ثان «محمد. م. ع. م» سن 55 عاما مزارع، مصابا بـ«جرح قطعي بفروة الرأس»، ونجليه «السيد» سن 22 عاما مزارع مصابا بـ«جرح قطعي بفروة الرأس» و«أحمد» سن 19 عاما مزارع، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تحرير محضر بالواقعة

جرى ضبط طرفي المشاجرة، إذ تبادلا الاتهامات فيما بينهم، بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على ماسورة مياه ري بأرضهما الزراعية التي آلت إليهم بالميراث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.