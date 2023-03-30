ساعات قليلة تفصلنا عن موعد آذان الفجر، لذا يبحث المواطنون عن موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، وذلك بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك، نظرا لاختلاف موعد أذان الفجر من محافظة إلى أخرى، إذ أصدرت هيئة المساحة المصرية، بيان حول مواعيد الأذان في مختلف المحافظات.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم 30-3-2023

وجاء موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، في تمام الساعة 4:21 دقيقة، وذلك طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، وذلك بفارق دقيقتين عن فجر أمس الأربعاء.

موعد الإفطار في البحيرة اليوم 30-3-2023

فيما بلغت عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم 14 ساعة و14 دقيقة بفارق دقيقتين عن عدد ساعات صيام أمس.

عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم

وجاءت إمساكية ثامن أيام شهر رمضان في محافظة البحيرة، والتي توافق 30 مارس على النحو الآتي:

موعد أذان الفجر 4:21 صباحا

موعد أذان الظهر 12:02 مساءً

موعد أذان العصر 3:33 مساءً

موعد أذان المغرب 6:15 مساءً

موعد أذان العشاء 7:34 مساءً