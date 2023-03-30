أحداث 7 حلقات من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

عُرِضت الحلقات السبع الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بطولة الفنان أحمد مكي، وشهدت العديد من الأحداث الكوميدية والشيقة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأحداث خلال أول أسبوع من عرض المسلسل.

ملخص 7 حلقات من مسلسل الكبير أوي 7

بدأت أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بحلم الكبير أوي أنّه يتزوج الراقصة البرازيلية لورديانا، ليستيقظ من الحلم على تنظيف مربوحة للمنزل ويحدث بينهما مشادة كلامية مثل باقي الأزواج، ليقترح عليهما جوني شقيق الكبير الذهاب لاستشاري علاقات زوجية.

الكبير ومربوحة في زيادة لاستشاري العلاقات الزوجية

وبالفعل يذهب الكبير بصحبة مربوحة لاستشاري العلاقات الزوجية، وفي أول زيارة يفاجأ أنّها سيدة جميلة ينبهر بها، وتجسد دورها الفنانة اللبنانية نور، وتقنعهم بتغيير حياتهم وأن يعيشان فترة حب وخطبة، وبالفعل يستمع الكبير إلى تعليمات الدكتورة ويأخد مربوحة معه إلى مصر.

الكبير ومربوحة في القاهرة

وفور وصول الكبير ومربوحة إلى القاهرة تنبهر بمحطة مصر، وتطلب من الكبير زيارة برج القاهرة، ويحذرها من فوبيا المرتفعات، ليتضح أنّه المصاب بهذه الفوبيا، ثم يصطحبها في رحلة نيلية ويرقدان على أنغام فيروز، وبعد ذلك يذهبان إلى سينما 3d ويتجولان في أحد المولات.

اختطاف مربوحة وتبهر مربوحة بأحد المحلات الذي يعرض الأطقم التي تحبها وبعد إلحاح منها يتركها الكبير تدخل ويذهب لدفع فاتورة الهاتف ويكون عم فخري يتتبعها، ويجسّد دوره الفنان علاء مرسي ويدخل وراءها إلى المحل ويقنعها أنّه صاحب محل أطقم، وتذهب معه لتكتشف أنّه مريض نفسي ويحبسها لدية في الفيلا، ويبدأ الكبير رحلة البحث عنها.