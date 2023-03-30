يترقب الملايين موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023 للإفطار في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حيث بلغت عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 14 دقيقة، وفق ما أعلنه قسم التقاويم في هيئة المساحة المصرية، كما أن موعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة.

موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حيث يكون موعده في تمام الساعة السادسة و 16 دقيقة مساء، وفق ما أكدته هيئة المساحة المصرية، كما أن موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و21 دقيقة.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023

وتابعت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بقية مواقيت الصلاة في المحافظة والتي تشمل موعد أذان الفجر في الساعة الرائعة و21 دقيقة، وموعد صلاة الظهر الثانية عشر ودقيقتين، وموعد أذان العصر في الساعة الثالثة و34 دقيقة، موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة السادسة و16 دقيقة، موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و35 دقيقة.