يتساءل الملايين عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023 للإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك ولأداء الفريضة، حيث تصل عدد ساعات الصيام إلي 14 ساعة و4 دقائق، وتعيش المحافظات أجواء احتفالية بمناسبة الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023 سيكون في تمام السادسة و12 دقيقة مساء، وعدد ساعات الصيام تصل إلي 14 ساعة و4 دقائق، وموعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و8 دقائق صباحا، والإمساك في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023

وأضافت الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-3-2023، حيث أن موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و4 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و33 دقيقة، وموعد أذن العشاء في تمام الساعة السابعة و31 دقيقة مساء.

ويترقب المسلمون موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 25-3-2023 للإفطار والاستعداد لإقامة الصلوات والترويح في المساجد وسط تشديدات من مديرية الأوقاف بالتواجد الميداني من المسؤولين.