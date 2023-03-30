مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8.. «هل ينجح الكبير في الوصول إلى مربوحة؟»

مغامرة جديدة يخوضها الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، في رحلة البحث عن زوجته مربوحة.

رحلة بحث الكبير أوي عن مربوحة

بدأ الكبير أوي البحث عن مربوحة بنفسه بمساعدة صديقه نفادي، بعد اختطافها أثناء وجودها في أحد المولات مع شخص مريض نفسي يدعى «عم فخري» ويجسد دوره الفنان علاء مرسي، بعد أن اعتقد أنّ مربوحة هي ابنته «رباب» التي فقدها قبل سنوات.

وفي بداية رحلة الكبير في البحث عن مربوحة وبعد معرفة أنّ موديل السيارة التي تحمل طراز قديم ويمتلكها مختطف مربوحة يمتلكها 3 أشخاص، ويبدأ الكبير في البحث عن عنوانهم، وكان أول شخص قابله هو الفنان أحمد السقا، الذي ظهر كضيف شرف في المسلسل بشخصيته الحقيقية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

ويُعرض مسلسل الكبير أوي عقب أذان المغرب مباشرة، بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، كما ضم الجزء السابع عددا من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا ونور اللبنانية ولورديانا.