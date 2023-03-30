ساعات قليلة، وينتهي يوم صيام جديد في شهر رمضان المبارك، إذ يرغب المواطنون في معرفة موعد أذان المغرب بمحافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023 الموافق الثامن من شهر رمضان المبارك، إذ تستمر ساعات الصيام اليوم لأكثر من14 ساعة، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الخميس

ويكون موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان، في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة، كما أن بقية مواقيت الصلاة جاءت كالتالي، فموعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و19 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و59 دقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف.

موعد أذان المغرب والعشاء في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023

بينهما يكون موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 31 دقيقة، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام بين موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023 وبين أذان الفجر، بواقع 14 ساعة و13 دقيقة بالضبط، ويكون موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و59 دقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و59 دقيقة صباحا.