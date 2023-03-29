موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

تشغل مواقيت الصلاة قطاع كبير من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، لذا يبحث كثيرون عن موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، لمعرفة موعد الإفطار، وكذلك مواقيت الصلاة طوال اليوم.

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان، وفق ما أكده قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة.

ويحين موقت أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة مساءً، فيما يصل عدد ساعات الصيام 14 ساعة و11 دقيقة.

موعد الإفطار في القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة في المحافظة، إذ حل موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و21 دقيقة، ويحين موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة، وموعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و30 دقيقة مساءً.