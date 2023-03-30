أحمد عبدالله محمود: شخصيتي في الكتيبة 101 عوض من ربنا عن عدم مشاركتي بـ«الاختيار»

أعرب الفنان أحمد عبدالله محمود، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بالمشاركة خلال السباق الرمضاني 2023، بدور الشهيد سالم موسى خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101.

ونشر أحمد عبدالله محمود البوستر الدعائي للمسلسل، وعلق عليه قائلا: «البطل الشهيد سالم موسى.. الشخصية التي عوضني الله بها في مسلسل الكتيبة 101.. لغيرتي على وطني وغيرتي الفنية، بعدم إتاحة الفرصة لي للمشاركة بمسلسل الاختيار بأجزائه.. لكم أريد أن أشارك بأعمال تصنع فرق لوطني مصر وشعبها الأصيل».

وأضاف: «أقدم تحية لشهداءنا الأبرار وأرواحهم الغالية.. وكم شعرت بالغيرة الفنية لثراء التركيبة الشخصية لرجال قواتنا المسلحة، وعقيدة حب الوطن وحمايته وفداه حتى الروح، ليكون عزة وكرامة وأمن وارتقاء».

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، إضافة إلى فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وميرنا نور الدين، وإسلام حافظ، ووفاء عامر، وأحمد كشك، ووليد فواز، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.