مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. لبلبة تدعو لـ عمرو يوسف وزملائه

بدأت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7، باستيقاظ عمرو يوسف من النوم مفزوعا على حلم، ليقابل والدته لبلبة وهي تصلي وتدعو له، فطلب منها أن تكثر من الدعاء من أجل حمايته وحماية زملائه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 بطولة عمرو يوسف

استكملت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7، بمشهد يجمع آسر ياسين وهو يودع رشا مهدي قبل ذهابه الى العمل.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 بطولة آسر ياسين

تعرضت الفنانة وفاء عامر خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7، لخطف أولادها بدون معرفة من الذي قام باختطافهم، ووعدها الفنان خالد الصاوي بإعادتهم لها.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 الساعة 9 مساء اليوم على قناة ON، ويعاد على القناة نفسها في تمام الـ3 صباحا، ويعاد للمرة الثانية في الـ10 صباحا، إضافة إلى إتاحة الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة Watch IT الإلكترونية.