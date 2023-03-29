ملخص الحلقة السابعة مسلسل الكتيبة 101.. استخلاص المعلومات من أبو عمار

ملخص الحلقة السابعة مسلسل الكتيبة 101، ركز على العملية التي نفذتها عناصر القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، وتمكنت فيها من تدمير مزرعتين لتحزين أسلحة العناصر الإرهابية.

ملخص الحلقة السابعة مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف

وشهد ملخص الحلقة السابعة مسلسل الكتيبة 101، وصول المخابرات الحربية لـ الإرهابي أبو أسامة، بعد أن تمكنت من استخلاص المعلومات من أبو عمار حيث تم معرفة المكان الذى يختبئ فيه الإرهابي.

ملخص الحلقة السابعة مسلسل الكتيبة 101 بطولة آسر ياسين

ومع نهاية ملخص الحلقة السابعة مسلسل الكتيبة 101، نجح عمرو يوسف في القبض على حسني شتا حين ما ذهب الى الصيدلية

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة on في تمام الساعة 8.45 دقيقة.