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مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 وعدد ساعات الصيام

كتب:

إحسان شعبان
03:38 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم

مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم

بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن  مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، كما يسعوا لمعرفة وقت السحور والإفطار. 

وفيما يتعلق بمواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، جاءت كالآتي طبقا للبيان الصادر عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان فجر 21: 4 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:2 مساءً

موعد أذان العصر 3:33 مساء ً

موعد أذان المغرب 6:15 مساءً

موعد أذان العشاء 7:34 مساءً

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم

ويحين موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 4:21 صباحا.

موعد أذان الظهر 

وبحسب مواقيت الصلاة فإن موعد أذان الظهر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 يأتي في تمام الساعة 12:02 مساءً .

موعد أذان العصر في البحيرة اليوم

ويأتي موعد أذان العصر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023  3:33 مساءً

موعد أذان المغرب

ومع موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 والذي يأتي في التوقيت 6:15 مساءً، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في في البحيرة 

ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و14 دقيقة بفارق دقيقتين عن أمس الأربعاء.

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بقلم إحسان شعبان