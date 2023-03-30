مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 وعدد ساعات الصيام

بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، كما يسعوا لمعرفة وقت السحور والإفطار.

وفيما يتعلق بمواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، جاءت كالآتي طبقا للبيان الصادر عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان فجر 21: 4 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:2 مساءً

موعد أذان العصر 3:33 مساء ً

موعد أذان المغرب 6:15 مساءً

موعد أذان العشاء 7:34 مساءً

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم

ويحين موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 4:21 صباحا.

موعد أذان الظهر

وبحسب مواقيت الصلاة فإن موعد أذان الظهر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 يأتي في تمام الساعة 12:02 مساءً .

موعد أذان العصر في البحيرة اليوم

ويأتي موعد أذان العصر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 3:33 مساءً

موعد أذان المغرب

ومع موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 والذي يأتي في التوقيت 6:15 مساءً، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في في البحيرة

ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و14 دقيقة بفارق دقيقتين عن أمس الأربعاء.