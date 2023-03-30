مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 وعدد ساعات الصيام
كتب:
إحسان شعبان
03:38 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم
بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، كما يسعوا لمعرفة وقت السحور والإفطار.
وفيما يتعلق بمواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، جاءت كالآتي طبقا للبيان الصادر عن هيئة المساحة المصرية.
موعد أذان فجر 21: 4 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:2 مساءً
موعد أذان العصر 3:33 مساء ً
موعد أذان المغرب 6:15 مساءً
موعد أذان العشاء 7:34 مساءً
موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم
ويحين موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 4:21 صباحا.
موعد أذان الظهر
وبحسب مواقيت الصلاة فإن موعد أذان الظهر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 يأتي في تمام الساعة 12:02 مساءً .
موعد أذان العصر في البحيرة اليوم
ويأتي موعد أذان العصر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 3:33 مساءً
موعد أذان المغرب
ومع موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 والذي يأتي في التوقيت 6:15 مساءً، يكون موعد الفطار.
عدد ساعات الصيام في في البحيرة
ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و14 دقيقة بفارق دقيقتين عن أمس الأربعاء.