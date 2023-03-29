الحلقة 7 مسلسل ضرب نار.. مواجهة بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، والذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة 7 من ضرب نار

بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار بمواجهة بين «جابر الكوماندا» أحمد العوضي و«مهرة» ياسمين عبدالعزيز بعدما شاهدها تخرج من سيارة «زيدان»، حيث أخذ في لومها لركوبها السيارة معه.

ولم تفلح محاولات «مهرة» ياسمين عبدالعزيز في تهدئة أحمد العوضي، حيث طالبها بما تفعله من وراء ظهره، وهنا تدخل أخوات «مهرة» بعدما أمسك يديها بشدة، قائلا له: «نزل إيدك من على أختي يا جابر.. أنت مش بتظهر إلا لما الدنيا تروق.. خلاص يا باشا وقتك خلص».

وواجه شقيق «مهرة» خلال الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار أحمد العوضي بأنه يطمع في أخته وفي شقتها، قائلا له: «لا أختي عايزاك ولا أنت تلزمها»، فرد عليه موجها حديثه لياسمين عبدالعزيز: «مهرة.. أنا ساكت علشانك مش عاوز أقل منه علشانك».

وهنا تدخلت «مهرة» لتهدئة شقيقها، وطلبت منه الصعود للشقة، وسط مراقبة من جارتهم «ميمي».

مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023

وجاءت مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.