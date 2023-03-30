يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم، بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2023، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارع للأحداث بشكل شيق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو بعدما كشفت «راوية» التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين لـ«طه» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة عن سر طرد والدتها له، حيث توجد مشاكل قديمة بين عائلتها.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.