أحداث 7 حلقات من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين

عُرِضت الحلقات السبع الأولى من مسلسل «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة، والتي تخللتها أحداثا مشوقة بداية من الحلقة الأولى للحلقة السابعة التي جرى بثها اليوم، وتقدم «الوطن» ملخصا لحلقات الأسبوع الأول من رمضان.

الحلقة الأولى من مسلسل «سوق الكانتو»

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة، إذ بدأت الحلقة بمشهد لعرافة تقول لعبدالعزيز مخيون «القماش والد طه» بأن النار ستحرق كل شيء، ولن يعرف السوق سوى الخراب، وأنه لن يكون موجودا ليتمكن من إخمادها.

وأضافت العرافة لوالد طه: «زي ما جبت لك البشرى زمان جيت انبهك، بأن ما فعلته جزاؤه لم يرد بعد، وكله سلف دين، وأنه بعد وفاته ستكون سيرته سيئة».

ثم نرى مشهدا يظهر فيه أمير كرارة «طه» داخل أحد البارات يلاعب عسكري إنجليزي القمار، وينصب عليه ويخدعه ويأخذ أمواله بالخداع والغش، ثم يدخل فى مشادة مع أحد اللاعبين الذي يكتشف خداعه ويضربه.

وبعد ذلك يظهر عبدالعزيز مخيون «شحاتة» يغازل إحدى السيدات في محل لبيع الأقمشة، ويأتى أحد الأشخاص ويخبره بأنه يبحث عن طه القماش، وتظهر الفنانة مي عز الدين تجسد دور خياطة تدعى «راوية». ويأتي شخص يدعى «الخواجة» ويهدده بألا يستمر في تقطير الكحول لأنها شغلة شخص يدعى جابر.

الحلقة الثانية من مسلسل «سوق الكانتو»

وفي الحلقة الثانية تواصلت أحداث المسلسل في كشف العديد من التفاصيل، إذ بدأت الحلقة باستعراض قصة «صالح» الغائب عن أهله بعد مشاركته في إحدى الحروب وعدم عودته.

وقال صديق «صالح» الذي كان معه في الحرب لأمير كرارة «طه القماش» وعائلته إن «صالح» تعرض لإطلاق ناري، لكن لا يعرف ما إذا كان توفي أم لا، لأنه أيضا أصيب بدوره في الحرب وتعرض لحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى، ولم يعرف عنه شيئا بعد ذلك.

وأخبر صديق صالح، أمير كرارة وعائلته أنه لا يعرف أحدا من المجموعة التي كانت معهم سوى شخص يدعي يوسف لكنه توفي، فيما تشعر والدة «طه القماش» بأن ابنها لم يمت.

الحلقة الثالثة من مسلسل «سوق الكانتو»

وشهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3، تصاعدا للأحداث بشكل كبير؛ إذ بدأت بمشهد لانفعال مي عز الدين على ربة عملها بسبب الموضة، فظهرت «راوية» مي عز الدين مع مدام «ماري» التي تريد الأولى أن تتعاون معها وتقوم ببيع الفساتين لها التي تفصلها، وتستمر في العمل معها في الأتيليه الخاص بها، ولكن تعترض «مدام ماري» على الموضة التي تتبعها «راوية»، وتحاول الأخيرة إقناعها بأنها تفصل على صيحات الموضة وارتباطًا بالمشاعر والرومانسية أيضًا في الوقت ذاته، ولكن تصر مدام ماري على الرفض وتهددها بأنها ستتخلى عنها وترفدها من عملها، وتنفعل عليها «راوية» مؤكدة أنها إن لم تعجب بتفصيلها ولم تتركها تعمل معها في الأتيليه.

الحلقة الرابعة من مسلسل «سوق الكانتو»

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو، المقرر عرضها اليوم الأحد، ردة فعل رجال «طه القماش» بعد تعرضهم للضرب من رجال «الخواجة» بعدما تدخل البطلجي «علوان» لإنقاذهم من أيديهم.

الحلقة الخامسة من مسلسل «سوق الكانتو»

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «سوق الكانتو» المعروض على قناة dmc بمساعدة طه القماش أو أمير كرارة لراوية أو مي عز الدين لإيجاد المحل الذي تركه لها والدها.

ويخبر طه القماش «راوية» بقصة تسمية المحل باسم «الدكان الأحمر»، كما يخبرها عن شقيقه الغائب صالح.

ويظهر «حسنين» عبدالعزيز مخيون داخل مقر عمله، ليخبره أحد رجاله بأن هناك ضيفة «راوية» مي عز الدين، وطلبت من «طه» أمير كرارة، أن تصل إلى الدكان الأحمر، لينفعل الأول بسبب هذا الأمر دون توضيح السبب، ويأمر الشاب أن يذهب مسرعًا ويوقف «طه» عن فتح الدكان الأحمر.

وفي مشهد تالي يخبر «علوان» زوجته في السر «عائشة» بأنه حاول الحديث مع طه القماش بشأن علاقتهما لكنه لم يستمع له.

الحلقة السادسة من مسلسل «سوق الكانتو»

واستكمل مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6 أحداثه بمفاجآت والأحداث الشيقة، والتي تكشف عن إصرار «طه القماش» أمير كرارة، على إثبات براءته ضد التهمة الموجهة إليه بحرق مخزن «المعلم عوض» ضياء عبدالخالق، وذلك أمام شيخ الحارة، حيث انتهت حلقة أمس على هذا المشهد، وتظهر حلقة اليوم بانتقام «طه» من المعلم عوض والخواجة جابر.

الحلقة السابعة من مسلسل «سوق الكانتو»

تكشف الحلقة 7 من مسلسل «سوق الكانتو» سبب انفعال والدة «راوية» مي عز الدين على «طه القماش» أمير كرارة، بعد كشف هويته لها خلال الحلقة السابقة، ويعرض العمل على شاشة dmc.

يغضب «طه» أمير كرارة عما صدر من والدة «راوية» مي عز الدين، ويتركهما ويذهب برفقة رجاله، لتحرص الأخيرة على اتباعه للاعتذار له بسبب ما حدث داخل الفندق وطرده من قبل والدتها.

ويقبل «طه» اعتذار «راوية»، بعدما كشفت له سر طرد والدتها له، مؤكدة أنه توجد مشاكل قديمة بين عائلتها وجده «حسنين» عبدالعزيز مخيون، وفي لفتة رومانسية تقول راوية لـ طه: «لو أنت حكمدار المحروسة أنا حكمدارة الإسكندرية، ممكن بقى نتكلم شوية»، ليقبل طلبها ويتمشيا على البحر معا.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض سوق الكانتو

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل «سوق الكانتو»

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو» في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.