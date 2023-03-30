إصابة عشريني بطلق ناري في مشاجرة على أرض زراعية بسوهاج

أصيب شاب عشريني بطلق ناري في مشاجرة لخلافات على أرض زراعية بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة العسيرات، بوصول المدعو «أشرف. ع. ع»، سن 22 عاما، عامل زراعي، ويقيم دائرة المركز، مصابا «بطلق ناري بالكتف الأيسر»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال لموقع الحادث

بالانتقال لموقع الحادث، وسؤال والده، اتهم نجل عمومته المدعو «زغلول. ع» سن 55 عاما عامل زراعي، ويقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي على نجله المذكور، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلاف على حد فاصل بأرضهم الزراعية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد أحمد منصور المحامي لـ«الوطن»، بأن عقوبة تصل إلى 3 سنوات.