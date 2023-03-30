مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7.. «راوية تعتذر لطه القماش»

أحداث كثيرة شهدها مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عزالدين، ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المبارك 2023.

مسلسل سوق الكانتو 2023

وشهدت بداية الحلقة 7 من سوق الكانتو، اعتذار راوية «مي عز الدين» لـطه القماش «أمير كرارة»، بسبب ما فعلته والدتها معه.

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس، بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، والذي يعرض تزامنا مع شهر رمضان 2023 ، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارع للأحداث بشكل شيق.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين لـ «طه» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة عن سر طرد والدتها له، حيث توجد مشاكل قديمة بين عائلتها.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.