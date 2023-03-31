موعد أذان الفجر في السويس الجمعة 31 -3- 2023 تاسع يوم رمضان

يتساءل المواطنون في محافظة السويس، عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31-3-2023 م، التاسع من شهر رمضان، وباقي مواقيت الصلوات الخمس، على مدار اليوم، لرغبتهم في أداء الفروض في أوقاتها.

موعد أذان الفجر فى السويس الجمعة 31 -3- 2023

وأعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، خلال بيان لها، موعد أذان الفجر في السويس يوم الجمعة 31 -3 -2023 م، والذي يحين في تمام الساعة الرابعة و13 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان ولذلك فإن موعد السحور عند الواحدة و53 دقيقة، والإمساك عند الساعة 3:53 دقيقة.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، في بيان صحفي، إن المحبين أحياء سنة الاعتكاف، فقد تم تجهيز عدد 41 مسجدًا موزعة جغرافيا، بجميع أحياء المحافظة بالإضافة لتجهيز 98 مسجدا.

مواقيت الصلاة الجمعة 31-3-2023

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة يوم الجمعة 9 رمضان، وهي: صلاة الفجر عند 4:13 صباحا، موعد الشروق عند 5:41 صباحا، صلاة الظهر 11:54 صباحا، ويحين موعد صلاة العصر عند 3:25 مساء، المغرب 6:08 مساء، والعشاء 7:26 دقيقة.