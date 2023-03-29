موعد أذان الفجر في بني سويف الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان

يستعد الملايين من المصريين للصوم في سابع أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتفالية المميزة.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023، الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة فجرًا، فيما أعلنت موعد أذان المغرب الذي يكون في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويحل موعد أذان الفجر في بني سويف في الساعة الرابعة و23 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة بني سويف في سابع أيام شهر رمضان الكريم اليوم الأربعاء 29-3-2023.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك، يكون 14 ساعة ودقيقة.

موعد الإفطار اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023هو موعد الإفطار في سابع يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة، الذي سيكون في السادسة و11 دقيقة بتوقيت مدينة بني سويف.