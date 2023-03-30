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مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:27 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023، يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريا، من أجل الذهاب مبكرا إلى المساجد، وقراءة القرآن الكريم قبل أذان كل صلاة، وفقا للحسابات الفلكية وما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لمدينة طنطا.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية 

السحور 2:00 صباحا 

إمساك 4:00 صباحا

الفجر 4:20 صباحا

الشروق 5:48 صباحا

الظهر 12:01 مساء

العصر 3:32 مساء 

المغرب 6:14 مساء 

العشاء 7:33 مساء 

عدد ساعات الصيام في الغربية اليوم

وتكون عدد ساعات الصوم في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، وما أعلنته هيئة المساحة المصرية، لمدينة طنطا، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، ويرفع الاذان لصلاة الفجر 4:20 صباحا، وموعد الافطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:14 مساء، وصلاة العشاء 7:33 مساء.

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بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام