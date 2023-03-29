موعد صلاة وأذان الفجر في محافظة شمال سيناء 2023

يترقب المصلين من أهالي سيناء موعد صلاة الفجر والإمساك عن موعد السحور في فجر اليوم السابع لشهر رمضان المبارك، لذا تقدم «الوطن» خدمة مواعيد الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، بما فيها صلاة الفجر بمدن وقرى شمال سيناء، خدمة للقراء والمتابعين

موعد أذان الفجر في مدينتي الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء

حيث يؤذن لصلاة الفجر بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء في تمام الساعة 4:11 دقيقة صباحا، فيما يحين موعد أذان الفجر في مدينتي الشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء في تمام الساعة 4:17 دقيقة

أدعية دينية وتواشيح قبيل صلاتي المغرب والفجر بالمساجد

وتحرص بعض المساجد الكبرى في العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء، تقديم الأدعية الدينية والتواشيح اليومية، سواء قبيل أذان الفجر أو قبل أذان المغرب ومدفع الإفطار.

الملتقى الديني بشكل يومي من مسجد النصر بالعريش

ومن جهة أخرى تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء دروس الوعظ، وخطب الملتقي الديني الذي يتم بالمشاركة بين مديرية أوقاف شمال سيناء، والمنطقة الأزهرية وشيوخ العلماء من الأزهر الشريف

وقد أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها أن دروس الملتقى الديني تتم كل يوم فترة التراويح، في مسجد النصر أحد أكبر المساجد بمدن وقرى شمال سيناء

وأضافت مديرية أوقاف شمال سيناء أن المقرئة القرانية تستقبل القراء بشكل يوم، دون التقيم بالسن في بعض المساجد الكبرى بالمحافظة، كل يوم بعد صلاة العصر، وذلك طوال شهر رمضان الكريم، حتى موعد عيد الفطر المبارك